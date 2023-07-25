РФ похвасталась "успешно отбитой атакой" на корабль возле Крыма, но есть нюанс

Так, оборонное ведомство РФ утверждает, что судно выполняло задачи контроля судоходства в юго-западной части Черного моря - 370 километров от Севастополя. И в то время его якобы атаковали украинские военные двумя безэкипажными катерами.

В российском Минобороны убеждают, что атака была отбита, и оба "дистанционно-управляемых катера противника" якобы уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля.

Однако, стоит отметить, что хотя оккупанты хвастаются, что им якобы удалось "успешно отразить атаку", но при этом утром в Севастополе они останавливали движение морского пассажирского транспорта.

Взрывы в Крыму

Утром 25 июля в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма раздались взрывы.

Как сообщают местные Telegram-каналы, на фоне взрывов в Крыму оккупанты в Севастополе остановили движение пассажирского морского транспорта "до распоряжения".