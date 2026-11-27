Командування РФ погрожує відправити командирів взводів і рот на штурми через відсутність просування на Запорізькому напрямку. Причина - розрив між реальною ситуацією на фронті та доповідями вищому керівництву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "Атеш" .

Що повідомляє агент

За даними руху "Атеш", агент зі штабу угруповання військ "Схід" розповів, що керівництво угруповання у жорсткій формі вимагає від командування 5-ї та 36-ї загальновійськових армій за будь-яку ціну виправити ситуацію на фронті. Мета - підігнати її під раніше надіслані "нагору" доповіді.

Своєю чергою командування армій тисне на керівництво 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї армії, а також 37-ї та 64-ї окремих мотострілецьких бригад 36-ї армії.

Згідно з доповідями, російські підрозділи вже мали вийти на околиці Новомиколаївки в Запорізькій області та Покровського в Дніпропетровській. За словами агента, насправді вони перебувають на відстані понад 30 км від Новомиколаївки й понад 20 км від Покровського.

Що кажуть командирам

За словами агента, "нагорі вимагають негайно закрити розрив між звітами та картою". Командирам дивізій і бригад відкрито попередили: якщо найближчими тижнями не буде просування, командири взводів і рот самі підуть на штурми, а щодо комбригів ухвалять жорсткі кадрові рішення.

Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає. У "Атеш" заявляють, що продовжують фіксувати ситуацію всередині російського угруповання й передавати дані Силам оборони України.