Нет продвижения - пойдут в штурмы. Командование РФ угрожает командирам, - "Атеш"
Командование РФ угрожает отправить командиров взводов и рот на штурмы из-за отсутствия продвижения на Запорожском направлении. Причина - разрыв между реальной ситуацией на фронте и докладами вышестоящему руководству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш".
Что сообщает агент
По данным движения "Атеш", агент из штаба группировки войск "Восток" рассказал, что руководство группировки в жесткой форме требует от командования 5-й и 36-й общевойсковых армий любой ценой исправить ситуацию на фронте. Цель - подогнать ее под ранее отправленные "наверх" доклады.
В свою очередь командование армий давит на руководство 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии, а также 37-й и 64-й отдельных мотострелковых бригад 36-й армии.
Согласно докладам, российские подразделения уже должны были выйти на окраины Новониколаевки в Запорожской области и Покровского в Днепропетровской. По словам агента, на самом деле они находятся на расстоянии более 30 км от Новониколаевки и свыше 20 км от Покровского.
Что говорят командирам
По словам агента, "сверху требуют немедленно закрыть разрыв между отчетами и картой". Командирам дивизий и бригад открыто предупредили: если в ближайшие недели не будет продвижения, командиры взводов и рот сами пойдут на штурмы, а в отношении комбригов примут жесткие кадровые решения.
Независимого подтверждения этой информации пока нет. В "Атеш" заявляют, что продолжают фиксировать ситуацию внутри российской группировки и передавать данные Силам обороны Украины.
Напомним, "Атеш" - украинское партизанское движение, которое собирает разведывательные данные о действиях России на оккупированных территориях и в самой РФ.
В январе РБК-Украина сообщало, что его агенты разведали штаб армии РФ, руководящий штурмом Покровска. В августе движение утверждало, что в оккупированном Донецке людей спаивали и принуждали подписывать контракты с армией РФ.
На юге Россия безуспешно пытается продвигаться в Запорожской области. По данным ISW в начале ноября, россияне не добились успехов на направлениях Гуляйполя и запада Запорожской области, а Силы обороны контратаковали южнее Орехова.