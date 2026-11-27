Командование РФ угрожает отправить командиров взводов и рот на штурмы из-за отсутствия продвижения на Запорожском направлении. Причина - разрыв между реальной ситуацией на фронте и докладами вышестоящему руководству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "Атеш" .

Что сообщает агент

По данным движения "Атеш", агент из штаба группировки войск "Восток" рассказал, что руководство группировки в жесткой форме требует от командования 5-й и 36-й общевойсковых армий любой ценой исправить ситуацию на фронте. Цель - подогнать ее под ранее отправленные "наверх" доклады.

В свою очередь командование армий давит на руководство 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии, а также 37-й и 64-й отдельных мотострелковых бригад 36-й армии.

Согласно докладам, российские подразделения уже должны были выйти на окраины Новониколаевки в Запорожской области и Покровского в Днепропетровской. По словам агента, на самом деле они находятся на расстоянии более 30 км от Новониколаевки и свыше 20 км от Покровского.

Что говорят командирам

По словам агента, "сверху требуют немедленно закрыть разрыв между отчетами и картой". Командирам дивизий и бригад открыто предупредили: если в ближайшие недели не будет продвижения, командиры взводов и рот сами пойдут на штурмы, а в отношении комбригов примут жесткие кадровые решения.

Независимого подтверждения этой информации пока нет. В "Атеш" заявляют, что продолжают фиксировать ситуацию внутри российской группировки и передавать данные Силам обороны Украины.