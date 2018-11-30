РФ подтвердила привлечение армии к захвату украинских кораблей

В захвате украинских кораблей участвовали силы Южного военного округа РФ
Российское военное командование привлекало армию для захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, 25 ноября украинские корабли задерживали при участии пограничной службы ФСБ России и сил Южного военного округа. Он также назвал действия кораблей Военно-морских сил Украины "провокацией", а также "вторжением в территориальное море России".
Отметим, в минувшее воскресенье при захвате украинских кораблей сообщалось, что в данный район были направлены несколько российских боевых самолетов. Российские СМИ заявляли о не менее двух штурмовиках Су-25.
Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова подтвердила, что захваченные украинские моряки отправлены в Москву.
Министерство иностранных дел Украины направило в международный арбитраж в Гааге документы по захвату кораблей в Керченском проливе. Украинская сторона обвиняет Москву в нарушении международного права.