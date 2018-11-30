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РФ подтвердила привлечение армии к захвату украинских кораблей

Новости » Политика    30.11.2018 - 12:28
РФ подтвердила привлечение армии к захвату украинских кораблей
Иллюстративное фото (fb.com/navy.mil.gov.ua)

В захвате украинских кораблей участвовали силы Южного военного округа РФ

Российское военное командование привлекало армию для захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, 25 ноября украинские корабли задерживали при участии пограничной службы ФСБ России и сил Южного военного округа. Он также назвал действия кораблей Военно-морских сил Украины "провокацией", а также "вторжением в территориальное море России".

Отметим, в минувшее воскресенье при захвате украинских кораблей сообщалось, что в данный район были направлены несколько российских боевых самолетов. Российские СМИ заявляли о не менее двух штурмовиках Су-25.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова подтвердила, что захваченные украинские моряки отправлены в Москву.

Министерство иностранных дел Украины направило в международный арбитраж в Гааге документы по захвату кораблей в Керченском проливе. Украинская сторона обвиняет Москву в нарушении международного права.

 

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