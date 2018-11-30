РФ підтвердила залучення армії до захоплення українських кораблів

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У захопленні українських кораблів брали участь сили Південного військового округу РФ

Російське військове командування залучало армію для захоплення українських кораблів у Керченській протоці. Про це заявив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, 25 листопада українські кораблі затримували за участю прикордонної служби ФСБ Росії та сил Південного військового округу. Він також назвав дії кораблів Військово-морських сил України "провокацією", а також "вторгненням в територіальне море Росії".

Зазначимо, минулої неділі під час захоплення українських кораблів повідомлялося, що в цей район були направлені декілька російських бойових літаків. Російські ЗМІ заявляли про не менш двох штурмовиків Су-25.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова підтвердила, що захоплені українські моряки відправлені в Москву.

Міністерство закордонних справ України направило в міжнародний арбітраж у Гаазі документи захоплення кораблів у Керченській протоці. Українська сторона звинувачує Москву в порушенні міжнародного права.