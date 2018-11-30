ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

РФ підтвердила залучення армії до захоплення українських кораблів

Новини » Політика    30.11.2018 - 12:28
РФ підтвердила залучення армії до захоплення українських кораблів
Ілюстративне фото (fb.com/navy.mil.gov.ua)

У захопленні українських кораблів брали участь сили Південного військового округу РФ

Російське військове командування залучало армію для захоплення українських кораблів у Керченській протоці. Про це заявив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізинцев, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, 25 листопада українські кораблі затримували за участю прикордонної служби ФСБ Росії та сил Південного військового округу. Він також назвав дії кораблів Військово-морських сил України "провокацією", а також "вторгненням в територіальне море Росії".

Зазначимо, минулої неділі під час захоплення українських кораблів повідомлялося, що в цей район були направлені декілька російських бойових літаків. Російські ЗМІ заявляли про не менш двох штурмовиків Су-25.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова підтвердила, що захоплені українські моряки відправлені в Москву.

Міністерство закордонних справ України направило в міжнародний арбітраж у Гаазі документи захоплення кораблів у Керченській протоці. Українська сторона звинувачує Москву в порушенні міжнародного права.

 

Світ має справу з відновленням російської імперії, - міністр оборони Польщі В окупованому Криму заявили, що українських моряків перевели в СІЗО Москви
Новини України Російська ФедераціяморякиКерченский мосткорабль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся