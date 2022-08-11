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РФ підірвала довіру до військового потенціалу країни через невдачі у війні в Україні, - Британія

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Четвер 11 серпня 2022 09:12
РФ підірвала довіру до військового потенціалу країни через невдачі у війні в Україні, - Британія Фото: РФ підірвала довіру до військового потенціалу країни через невдачі у війні в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія давно вважає оборонну промисловість одним зі своїх найважливіших експортних успіхів. Однак зараз її військово-промисловий потенціал відчуває значний тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.

У відомстві заявили, що довіра до багатьох російських систем озброєнь підірвана тим, що вони асоціюються з невдачами військ РФ у війні в Україні.

При цьому в британській розвідці вважають малоймовірним, що Росія зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини через винятковий попит на машини для власних ЗС в Україні і посилення впливу західних санкцій.

"Білорусь нещодавно оприлюднила деталі нового вітчизняного модернізованого основного бойового танка (ОБТ) Т-72Б. Ймовірно, Білорусь розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації танка, раніше замовленої російської державної компанії "Уралвагонзавод", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України.

Однак в Ірані відкинули звинувачення американського представника, запевнивши в тому, що Тегеран виступає проти подальшої ескалації бойових дій.

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