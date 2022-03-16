В РФ поддерживают инициативу Израиля и Турции о посредничестве в переговорах с Украиной

По словам Лаврова, "коллеги из Швейцарии" обратились в МИД России с предложением стать посредниками в переговорном процессе.

"РФ не готова рассматривать предложения о посредничестве в переговорах с Украиной от стран, которые присоединились к антироссийским санкциям", - акцентировал Лавров.

Он также добавил, что Россия позитивно рассматривает аналогичные предложения Израиля и Турции.