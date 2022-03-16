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У РФ підтримують ініціативу Ізраїлю і Туреччини про посередництво в переговорах з Україною

Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія підтримує ініціативу Ізраїлю і Туреччини про посередництво в переговорах з Україною. У той же час він підкреслив, що РФ не хоче бачити посередниками країни, які ввели санкції проти неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами Лаврова, "колеги зі Швейцарії" звернулися в МЗС Росії з пропозицією стати посередниками в переговорному процесі.

"РФ не готова розглядати пропозиції про посередництво в переговорах з Україною від країн, які приєдналися до антиросійських санкцій", - акцентував Лавров.

Він також додав, що Росія позитивно розглядає аналогічні пропозиції Ізраїлю і Туреччини.

Нагадавши, Ізраїль раніше погодився виступити посередником між Україною і Росією на переговорах.

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