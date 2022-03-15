Ермак о введенных Израилем ограничениях для украинцев: считаем это недружественным шагом

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал введенные Израилем ограничения на въезд для граждан Украины. Он назвал такое решение недружественным шагом и призвал отменить нововведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Facebook .

"Мы благодарны Израилю за те усилия, которые он прилагает для достижения мира в Украине. Однако последние решения израильского руководства, направленные на ограничение приема украинцев, мягко говоря, вызывают недоумение. Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, который требует немедленного исправления", - отметил Ермак.

Он добавил, что такие шаги Израиля вредят интересам Украины. Он призвал Израиль и других партнеров прислушиваться к народу, который поддерживает Украину.

"Напомню всем нашим партерам: ваши народы давно и четко показывают и говорят, что вам надо делать. Увидьте и услышьте своих избирателей. Они сделали свой выбор. Они поддерживают Украину. Они с нами. А вы?" - подчеркнул глава ОПУ.