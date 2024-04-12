РФ з початку року випустила по Україні 1000 ракет та майже 2800 "Шахедів", - Кислиця

Росія випустила по Україні майже 1000 ракет, близько 2800 ударних безпілотників, а також майже 7000 керованих авіаційних бомб. Більшість цілей окупантів були цивільними, а не військовими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника України при ООН Сергія Кислиці під час засідання Ради безпеки ООН.
"Загальна вибухова потужність комбінованих авіаційних ударів по Україні за цей період перевищує 9 кілотонн. Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вражають військові цілі, тоді як 97% вражають цивільну інфраструктуру", - зазначив він.
Як сказав Кислиця, Росія свідомо націлилася на критичну енергетичну інфраструктуру, зокрема на виробництво електроенергії. Після березневих атак було знищено 80% теплової енергії. Серйозних пошкоджень зазнали також гідроелектростанції.
Представник України в ООН нагадав про постійні обстріли Харкова. За його словами, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила, що щонайменше 604 цивільні особи були вбиті або поранені в Україні минулого місяця, що на 20% більше, ніж у лютому. Серед поранених та загиблих у березні через російські атаки - 57 українських дітей.
Кислиця зазначив, що навіть, якщо режими диктаторів Путіна та Гітлера "не є однояйцевими близнюками, у них однакова токсична ДНК".
"80 років тому майже ціле життя, витрачене на умиротворення, призвело до Другої світової війни. Спроби умиротворення нового агресора, які ми спостерігали з 2014-го по 2022 роки, призвели до повномасштабної війни на європейському континенті. Уроки історії мають бути засвоєні. Якби Рада безпеки ООН існувала під час Другої світової війни, чи сиділи б її члени за одним столом з нацистами, коли вони руйнували європейські міста і відправляли тисячі людей до концтаборів, а ми зараз сидимо з сучасними їхніми попередниками", - сказав він.
В ніч на 11 квітня російські загарбники вчергове атакували Україну. Повітряні сили повідомили, що окупанти використали 42 ракети різних типів та 40 дронів. Частину цілей збила протиповітряна оборона.
Під ударом ворога були Харківська, Львівська, Київська, Одеська, Запорізька області. Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджена енергосистема.
Зокрема, внаслідок атаки була повністю зруйнована Трипільська ТЕС під Києвом, а "Центренерго" втратило 100% генерації.
Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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