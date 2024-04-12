РФ з початку року випустила по Україні 1000 ракет та майже 2800 "Шахедів", - Кислиця

"Загальна вибухова потужність комбінованих авіаційних ударів по Україні за цей період перевищує 9 кілотонн. Лише 3% російських ракет, безпілотників і керованих бомб вражають військові цілі, тоді як 97% вражають цивільну інфраструктуру", - зазначив він.

Як сказав Кислиця, Росія свідомо націлилася на критичну енергетичну інфраструктуру, зокрема на виробництво електроенергії. Після березневих атак було знищено 80% теплової енергії. Серйозних пошкоджень зазнали також гідроелектростанції.

Представник України в ООН нагадав про постійні обстріли Харкова. За його словами, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні підтвердила, що щонайменше 604 цивільні особи були вбиті або поранені в Україні минулого місяця, що на 20% більше, ніж у лютому. Серед поранених та загиблих у березні через російські атаки - 57 українських дітей.

Кислиця зазначив, що навіть, якщо режими диктаторів Путіна та Гітлера "не є однояйцевими близнюками, у них однакова токсична ДНК".

"80 років тому майже ціле життя, витрачене на умиротворення, призвело до Другої світової війни. Спроби умиротворення нового агресора, які ми спостерігали з 2014-го по 2022 роки, призвели до повномасштабної війни на європейському континенті. Уроки історії мають бути засвоєні. Якби Рада безпеки ООН існувала під час Другої світової війни, чи сиділи б її члени за одним столом з нацистами, коли вони руйнували європейські міста і відправляли тисячі людей до концтаборів, а ми зараз сидимо з сучасними їхніми попередниками", - сказав він.