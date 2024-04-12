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РФ с начала года выпустила по Украине 1000 ракет и почти 2800 "Шахедов", - Кислица

Фото: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (flickr com unisgeneva)
Автор: Наталья Юрченко

Россия выпустила по Украине почти 1000 ракет, около 2800 ударных беспилотников, а также почти 7000 управляемых авиационных бомб. Большинство целей оккупантов были гражданскими, а не военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы во время заседания Совбеза ООН.

"Общая взрывная мощность комбинированных авиационных ударов по Украине за этот период превышает 9 килотонн. Лишь 3% российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поражают военные цели, в то время как 97% поражают гражданскую инфраструктуру", - отметил он.

Как сказал Кислица, Россия сознательно нацелилась на критическую энергетическую инфраструктуру, в частности, на производство электроэнергии. После мартовских атак было уничтожено 80% тепловой энергии. Серьезные повреждения получили также гидроэлектростанции.

Представитель Украины в ООН напомнил о постоянных обстрелах Харькова. По его словам, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила, что по меньшей мере 604 гражданских лица были убиты или ранены в Украине в прошлом месяце, что на 20% больше, чем в феврале. Среди раненых и погибших в марте из-за российских атак - 57 украинских детей.

Кислица отметил, что даже если режимы диктаторов Путина и Гитлера "не являются однояйцевыми близнецами, у них одинаковая токсичная ДНК".

"80 лет назад почти целая жизнь, потраченная на умиротворение, привела ко Второй мировой войне. Попытки умиротворения нового агрессора, которые мы наблюдали с 2014-го по 2022 годы, привели к полномасштабной войне на европейском континенте. Уроки истории должны быть усвоены. Если бы Совбез ООН существовал во время Второй мировой войны, сидели бы ее члены за столом с нацистами, когда они разрушали европейские города и отправляли тысячи людей в концлагеря, а мы сейчас сидим с современными их предшественниками", - сказал он.

 

Новая массированная атака России

В ночь на 11 апреля российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Воздушные силы сообщили, что оккупанты использовали 42 ракеты разных типов и 40 дронов. Часть целей сбила противовоздушная оборона.

Под ударом врага были Харьковская, Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская области. Россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, повреждена энергосистема.

В частности, в результате атаки была полностью разрушена Трипольская ТЭС под Киевом, а "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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