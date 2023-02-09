РФ з початку повномасштабної війни втратила щонайменше тисячу танків, - CNN

Згідно з даними моніторингової групи Oryx, яка збирає візуальні докази втрат військової техніки в Україні, кількість втрачених танків РФ у поєднанні із захопленими чи покинутими становить не менше тисячі одиниць.

Моніторники зазначають, що 544 російські танки були захоплені українськими військами, 79 пошкоджено і 65 кинуто. Дані не включають втрати, які Oryx не може підтвердити візуально.

За словами Якуба Яновського, військового аналітика моніторингової групи, фактичні втрати РФ можуть становити близько 2000 танків.

"Росія розпочала війну, маючи близько 3000 справних танків… тому є велика ймовірність, що Росія втратила половину (своїх) придатних для використання танків", - сказав він.

Крім того, за підрахунками Oryx, 500 з лишком танків, захоплених Україною, повністю покривають танкові втрати ЗСУ - близько 459 одиниць.