РФ почала завозити вчителів для посилення пропаганди серед дітей на окупованих територіях, - ЦНС

Росія продовжує проводити окупаційну та пропагандистську діяльність на захоплених територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.
За даними ЦНС, колаборанти звернулись де російського керівництва з проханням завезти на окупаційні території вчителів з РФ. Це необхідно для посилення пропагандистської діяльності серед дітей.
"Фактично йдеться про гастролерів, які будуть займатись промиванням мізків українським дітям", - пише ЦНС.
Окупанти продовжують політику геноциду української нації на окупованих територіях шляхом зміни самоідентифікації дітей. В цьому процесі головну роль відіграють школи, де так звані вчителі промивають мізки дітям.
Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти перевіряють телефони учнів на наявність українських додатків.
У ЦНС також повідомляли, що "віджате" в українців житло окупанти передають колаборантам.
Окрім того, військові РФ вилучають комплекти супутникового телебачення у мешканців тимчасово окупованих територій України.Таким чином ворог блокує доступ до правди, аби збільшити інформаційну блокаду регіону й занурити місцевих мешканців в болото російської пропаганди.
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