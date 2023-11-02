РФ начала завозить учителей для усиления пропаганды среди детей на оккупированных территориях, - ЦНС

Россия продолжает проводить оккупационную и пропагандистскую деятельность на захваченных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.
По данным ЦНС, коллаборанты обратились к российскому руководству с просьбой завезти на оккупационные территории учителей из РФ. Это необходимо для усиления пропагандистской деятельности среди детей.
"Фактически речь идет о гастролерах, которые будут заниматься промыванием мозгов украинским детям", - пишет ЦНС.
Оккупанты продолжают политику геноцида украинской нации на оккупированных территориях путем изменения самоидентификации детей. В этом процессе главную роль играют школы, где так называемые учителя промывают мозги детям.
Напомним, мы сообщали, что оккупанты проверяют телефоны учащихся на наличие украинских приложений.
В ЦНС также сообщали, что "отжатое" у украинцев жилье оккупанты передают коллаборантам.
Кроме того, военные РФ изымают комплекты спутникового телевидения у жителей временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, враг блокирует доступ к правде, чтобы увеличить информационную блокаду региона и погрузить местных жителей в болото российской пропаганды.
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