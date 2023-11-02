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РФ почала завозити вчителів для посилення пропаганди серед дітей на окупованих територіях, - ЦНС

Четвер 02 листопада 2023 16:42
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РФ почала завозити вчителів для посилення пропаганди серед дітей на окупованих територіях, - ЦНС Ілюстративне фото: РФ посилила пропаганду на дітей на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Росія продовжує проводити окупаційну та пропагандистську діяльність на захоплених територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

За даними ЦНС, колаборанти звернулись де російського керівництва з проханням завезти на окупаційні території вчителів з РФ. Це необхідно для посилення пропагандистської діяльності серед дітей.

"Фактично йдеться про гастролерів, які будуть займатись промиванням мізків українським дітям", - пише ЦНС.

Окупанти продовжують політику геноциду української нації на окупованих територіях шляхом зміни самоідентифікації дітей. В цьому процесі головну роль відіграють школи, де так звані вчителі промивають мізки дітям.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти перевіряють телефони учнів на наявність українських додатків.

У ЦНС також повідомляли, що "віджате" в українців житло окупанти передають колаборантам.

Окрім того, військові РФ вилучають комплекти супутникового телебачення у мешканців тимчасово окупованих територій України.Таким чином ворог блокує доступ до правди, аби збільшити інформаційну блокаду регіону й занурити місцевих мешканців в болото російської пропаганди.

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Окуповані території Війна Росії проти України Центр національного спротиву
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