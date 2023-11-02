РФ начала завозить учителей для усиления пропаганды среди детей на оккупированных территориях, - ЦНС

Россия продолжает проводить оккупационную и пропагандистскую деятельность на захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, коллаборанты обратились к российскому руководству с просьбой завезти на оккупационные территории учителей из РФ. Это необходимо для усиления пропагандистской деятельности среди детей.

"Фактически речь идет о гастролерах, которые будут заниматься промыванием мозгов украинским детям", - пишет ЦНС.

Оккупанты продолжают политику геноцида украинской нации на оккупированных территориях путем изменения самоидентификации детей. В этом процессе главную роль играют школы, где так называемые учителя промывают мозги детям.

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины

Напомним, мы сообщали, что оккупанты проверяют телефоны учащихся на наличие украинских приложений.

В ЦНС также сообщали, что "отжатое" у украинцев жилье оккупанты передают коллаборантам.

Кроме того, военные РФ изымают комплекты спутникового телевидения у жителей временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, враг блокирует доступ к правде, чтобы увеличить информационную блокаду региона и погрузить местных жителей в болото российской пропаганды.

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