РФ начала использовать на фронте "танк-черепаху". В ВСУ рассказали об этом "ноу-хау"

Российские войска начали использовать на фронте так называемый "танк-черепаху". Это советский Т-72, который захватчики обшивают деревом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий офицера пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олега Калашникова в эфире телемарафона.

"На нашем направлении мы давно уже можем наблюдать такую чудо-защиту. Могли наблюдать технику, обшитую древесиной, какими-то колоннами. Это довольно частое явление, это их защита от наших FPV-дронов, от наших кукулятивных снарядов", - рассказал он.

Военный отметил, что такое "ноу-хау" вряд ли можно назвать эффективным.

"Довольно часто им это не помогает. Если брать эти танки, то там и мобильность ухудшается и угол обзора тоже ухудшается. И можно сказать, что их нововведения ухудшают тактико-технические характеристики техники. И не помогают", - пояснил Калашников.

По его словам, если брать дроны украинских сил, то управляющие ими профессиональные пилоты, они все равно находят места и "шпоринки", чтобы поражать и такую технику.

Что известно про танк Т-72

Т-72 "Урал" - советский основной боевой танк. Самый массовый танк второго поколения. Принят на вооружение в Вооруженных силах СССР в 1973 году. Т-72 разработан и производился "Уралвагонзаводом" в Нижнем Тагиле.

"Урал" состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в государства Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Польше (PT-91), Индии, которые их экспортировали.

Потери РФ в Украине

За сутки ВСУ ликвидировали еще 1040 российских захватчиков. Общие потери личного состава вражеской армии с начала широкомасштабной агрессии составили около 462 980 военных. Кроме того, бойцы ССО помогли уничтожить российский "Бук-М1", который оккупанты как раз готовили к пуску ракет.

Отметим, что за прошедшую неделю, с 14 по 21 апреля, ВСУ уничтожили 5880 российских военных, 880 единиц вооружения и военной техники, самолет и 144 БПЛА.