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РФ почала нову гібридну війну проти Грузії, - президент Зурабішвілі

Архівне фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Попри невдачу або через неї, Росія розпочала нову гібридну війну проти Грузії, для якої вона використовує всі форми і зброю.

Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Ехо Кавказу".

За її словами, Росія продовжує вести гібридну війну проти Грузії, використовуючи всі її інструменти. Говорячи про виклики, перед якими опинилася Грузія у 2023 році, президент Грузії згадала війну в Україні.

"Росія не змогла зломити Україну, ба більше, вона не змогла підірвати єдність і солідарність Європи і навіть зміцнила її. Незважаючи на невдачу або через неї, Росія почала нову гібридну війну (війну без війни) проти Грузії, для якої вона використовує всі форми і зброю", - зазначила Зурабішвілі.

Також вона наголосила, що план Росії щодо перетворення Очамчирського порту на військову базу ставить за мету перенесення протистояння на Чорне море, в їхні територіальні води, тим самим створює загрозу стратегічній перспективі Чорного моря.

РФ посилює анексію захоплених територій

Зурабішвілі розповіла про оголошення мобілізації на окупованих територіях, а також кроки, зроблені в напрямку анексії, згадавши захоплення Очамчирського порту, державної резиденції в Бічвінті та сухумського аеропорту Бабушера.

За її словами, на лінії окупації тривають постійні залякування, переслідування, викрадення і вбивства місцевих жителів.

Відносини Грузії та Росії

Офіційна влада Грузії розглядає Абхазію і Південну Осетію як території, які окупувала РФ.

Раніше глава окупаційної адміністрації Абхазії Аслан Бжанія заявив, що нібито домовився з Росією про те, що вона створить на території регіону базу, де розмістить Чорноморський флот.

Однак парламент Грузії вирішив не розглядати проект резолюції, який засуджує плани росіян побудувати базу Чорноморського флоту в окупованій Абхазії.

Також в Грузії спробували виправдатися через неприєднання до санкцій ЄС проти Росії.

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