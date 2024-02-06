РФ начала новую гибридную войну против Грузии, - президент Зурабишвили

По ее словам, Россия продолжает вести гибридную войну против Грузии, используя все ее инструменты. Говоря о вызовах, перед которыми оказалась Грузия в 2023 году, президент Грузии вспомнила войну в Украине.

"Россия не смогла сломить Украину, более того, она не смогла подорвать единство и солидарность Европы и даже укрепила ее. Несмотря на неудачу или из-за нее, Россия начала новую гибридную войну (войну без войны) против Грузии, для которой она использует все формы и оружие", - отметила Зурабишвили.

Также она подчеркнула, что план России по превращению Очамчирского порта в военную базу ставит целью перенесение противостояния на Черное море, в их территориальные воды, тем самым создает угрозу стратегической перспективе Черного моря.

РФ усиливает аннексию захваченных территорий

Зурабишвили рассказала об объявлении мобилизации на оккупированных территориях, а также шагах, предпринятых в направлении аннексии, упомянув захват Очамчирского порта, государственной резиденции в Бичвинте и сухумского аэропорта Бабушера.

По ее словам, на линии оккупации продолжаются постоянные запугивания, преследования, похищения и убийства местных жителей.

Отношения Грузии и России

Официальные власти Грузии рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории, которые оккупировала РФ.

Ранее глава оккупационной администрации Абхазии Аслан Бжания заявил, что якобы договорился с Россией о том, что она создаст на территории региона базу, где разместит Черноморский флот.

Однако парламент Грузии решил не рассматривать проект резолюции, осуждающий планы россиян построить базу Черноморского флота в оккупированной Абхазии.

Также в Грузии попытались оправдаться из-за неприсоединения к санкциям ЕС против России.