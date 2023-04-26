РФ почала масштабне переселення росіян з віддалених регіонів в окупацію, - Маляр
Росія почала перекидувати росіян з найвіддаленіших регіонів країни в тимчасово окуповані території України, щоб вплинути на зміну етнічного складу населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
"Найбільш активно заходи проводяться у Луганській області. З цією метою урядом Росії ініційовано масштабне переселення з віддалених регіонів РФ значної кількості осіб різних національностей, переважно малозабезпечених верств населення", - пише Маляр.
Як розповіла заступник міністра оборони України, переселенцям з Росії сприяють окупаційні адміністрації, які забезпечують їх розміщенням, працевлаштуванням, наданням пільгових кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу.
"Водночас місцевих мешканців тимчасово окупованої території України, особливо тих які підозрюються в дотриманні проукраїнських позиції, російські окупанти, під різноманітними приводами продовжують депортувати до Росії", - додає Маляр.
Таким чином, як пояснює Маляр, ворог намагається знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти хочуть відправити нібито на "відпочинок" понад 26 тисяч дітей з окупованих територій України.
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