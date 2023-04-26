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РФ почала масштабне переселення росіян з віддалених регіонів в окупацію, - Маляр

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Середа 26 квітня 2023 12:16
РФ почала масштабне переселення росіян з віддалених регіонів в окупацію, - Маляр Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Росія почала перекидувати росіян з найвіддаленіших регіонів країни в тимчасово окуповані території України, щоб вплинути на зміну етнічного складу населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"Найбільш активно заходи проводяться у Луганській області. З цією метою урядом Росії ініційовано масштабне переселення з віддалених регіонів РФ значної кількості осіб різних національностей, переважно малозабезпечених верств населення", - пише Маляр.

Як розповіла заступник міністра оборони України, переселенцям з Росії сприяють окупаційні адміністрації, які забезпечують їх розміщенням, працевлаштуванням, наданням пільгових кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу.

"Водночас місцевих мешканців тимчасово окупованої території України, особливо тих які підозрюються в дотриманні проукраїнських позиції, російські окупанти, під різноманітними приводами продовжують депортувати до Росії", - додає Маляр.

Таким чином, як пояснює Маляр, ворог намагається знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти хочуть відправити нібито на "відпочинок" понад 26 тисяч дітей з окупованих територій України.

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