РФ почала маскувати міни "Пелюстка", щоб вони були непомітними (фото)

"Окупанти обмазують міни клеєм і обвалюють у ґрунті, пилюці або листі. Так міни стають менш помітними, їх можна помилково прийняти за каміння або сміття" - розповів він.

Мрочко попросив громадян бути обережними, не торкатися незнайомих предметів, розповідати дітям про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять.

"Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не наближайтеся до нього і не торкайтеся знахідки. Негайно відійдіть якомога далі і повідомте про небезпечну знахідку за номером "101". Ці прості кроки зможуть врятувати ваше життя", - додав глава МВА.

РФ почала маскувати міни "Пелюстка", щоб вони були непомітними (t.me/roman_mrochko)