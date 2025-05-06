РФ діє обережніше після втрати Су-30 над Чорним морем: ВМС відреагували

Росія змінила поведінку після втрати двох винищувачів Су-30 над Чорним морем. У ВМС України заявили, що противник узяв тактичну паузу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.
За його словами, такі втрати змусили російське командування взяти тактичну паузу.
"Коли відбувається щось подібне, вони зазвичай беруть тактичну паузу і починають розмірковувати, що робити далі. Але, як правило, знаючи росіян, вони це роблять вже після другого кейсу.", - зазначив Плетенчук.
Він підкреслив, що тепер на перший план виходить масове застосування дронів. Росія активно використовує їх для атак на материкову частину України майже безперервно, попри їхню високу вартість і постійні втрати.
Росіяни втратили домінування в морі, а тепер під загрозою і їхній контроль над повітряним простором. Це створює нову реальність, в якій Україна здобуває все більше простору для дій.
"Якщо ця тенденція закріпиться, якщо буде розвиток оцього кейсу, то для росіян це буде черговим доволі серйозним викликом", - підсумував речник ВМС ЗСУ.
Нагадаємо, 2 травня українські військові збили два російських Су-30 у Чорному морі.
Українські розвідники збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.
Це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами, і перше застосування AIM-9 з безпілотного катера для знищення противника.
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