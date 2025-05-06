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РФ действует осторожнее после потери Су-30 над Черным морем: ВМС отреагировали

Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил Украины (facebook.com/Taclbery)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия изменила поведение после потери двух истребителей Су-30 над Черным морем. В ВМС Украины заявили, что противник взял тактическую паузу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, такие потери заставили российское командование взять тактическую паузу.

"Когда происходит нечто подобное, они обычно берут тактическую паузу и начинают размышлять, что делать дальше. Но, как правило, зная россиян, они это делают уже после второго кейса", - отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что теперь на первый план выходит массовое применение дронов. Россия активно использует их для атак на материковую часть Украины почти непрерывно, несмотря на их высокую стоимость и постоянные потери.

Россияне потеряли доминирование в море, а теперь под угрозой и их контроль над воздушным пространством. Это создает новую реальность, в которой Украина приобретает все больше пространства для действий.

"Если эта тенденция закрепится, если будет развитие этого кейса, то для россиян это будет очередным довольно серьезным вызовом", - подытожил спикер ВМС ВСУ.

Сбитие СУ-30

Напомним, 2 мая украинские военные сбили два российских Су-30 в Черном море.

Украинские разведчики сбили два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker с помощью ракет класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder.

Это первый случай, когда истребители были сбиты беспилотными катерами, и первое применение AIM-9 с беспилотного катера для уничтожения противника.

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