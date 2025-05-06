ua en ru
Вт, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ діє обережніше після втрати Су-30 над Чорним морем: ВМС відреагували

Вівторок 06 травня 2025 11:48
UA EN RU
РФ діє обережніше після втрати Су-30 над Чорним морем: ВМС відреагували Фото: Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України (facebook.com/Taclbery)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія змінила поведінку після втрати двох винищувачів Су-30 над Чорним морем. У ВМС України заявили, що противник узяв тактичну паузу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

За його словами, такі втрати змусили російське командування взяти тактичну паузу.

"Коли відбувається щось подібне, вони зазвичай беруть тактичну паузу і починають розмірковувати, що робити далі. Але, як правило, знаючи росіян, вони це роблять вже після другого кейсу.", - зазначив Плетенчук.

Він підкреслив, що тепер на перший план виходить масове застосування дронів. Росія активно використовує їх для атак на материкову частину України майже безперервно, попри їхню високу вартість і постійні втрати.

Росіяни втратили домінування в морі, а тепер під загрозою і їхній контроль над повітряним простором. Це створює нову реальність, в якій Україна здобуває все більше простору для дій.

"Якщо ця тенденція закріпиться, якщо буде розвиток оцього кейсу, то для росіян це буде черговим доволі серйозним викликом", - підсумував речник ВМС ЗСУ.

Збиття СУ-30

Нагадаємо, 2 травня українські військові збили два російських Су-30 у Чорному морі.

Українські розвідники збили два багатоцільові винищувачі Су-30 Flanker за допомогою ракет класу "повітря-повітря" з інфрачервоним наведенням AIM-9 Sidewinder.

Це перший випадок, коли винищувачі були збиті безпілотними катерами, і перше застосування AIM-9 з безпілотного катера для знищення противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ВМС Війна в Україні
NEWS
Під ударом ринок "Барабашово", пожежі, постраждалі: все про наслідки атаки на Харків
Під ударом ринок "Барабашово", пожежі, постраждалі: все про наслідки атаки на Харків
DAILY
Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні
Мілан Лєліч, Роман Кот Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні