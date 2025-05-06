РФ действует осторожнее после потери Су-30 над Черным морем: ВМС отреагировали

Россия изменила поведение после потери двух истребителей Су-30 над Черным морем. В ВМС Украины заявили, что противник взял тактическую паузу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона.

По его словам, такие потери заставили российское командование взять тактическую паузу.

"Когда происходит нечто подобное, они обычно берут тактическую паузу и начинают размышлять, что делать дальше. Но, как правило, зная россиян, они это делают уже после второго кейса", - отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что теперь на первый план выходит массовое применение дронов. Россия активно использует их для атак на материковую часть Украины почти непрерывно, несмотря на их высокую стоимость и постоянные потери.

Россияне потеряли доминирование в море, а теперь под угрозой и их контроль над воздушным пространством. Это создает новую реальность, в которой Украина приобретает все больше пространства для действий.

"Если эта тенденция закрепится, если будет развитие этого кейса, то для россиян это будет очередным довольно серьезным вызовом", - подытожил спикер ВМС ВСУ.