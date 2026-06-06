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РФ почала атакувати дорогу між Харковом і Сумами, водіїв закликали бути уважними

18:30 06.06.2026 Сб
1 хв
Яку саме ділянку атакує РФ?
aimg Едуард Ткач
Фото: ворог атакує найближчу ділянку своїх кордонів (Getty Images)

Росіяни починаючи з червня 2026 року почали здійснювати атаки по дорозі, яка з'єднує Харків та Суми. У зв'язку з тим водіям треба бути уважними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

"На жаль, важливість атак на логістику розуміємо не лише ми. З початку місяця противник почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами", - написав "Флеш".

Він уточнив, що для цього РФ обрала ділянку в районі Богодухова, яка розташована найближче до кордону - на відстані 20 кілометрів.

"Прохання до водіїв бути уважними в цій ситуації звучать безглуздо, треба думати, що робити", - резюмував радник міністра оборони.

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Нагадаємо, кілька днів тому стало відомо, що росіяни атакували дроном місце, де дорожники ремонтували автодорогу. В результаті влучання було знищено 10 одиниць спеціальної дорожньої техніки.

Також ми писали, що за оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), Росія може використовувати територію Білорусі для ударів дронами по трасі М-06 Київ-Чоп, яка проходить через західні області України, включаючи ключові маршрути поставок з Польщі.

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Російська ФедераціяСумиХарківВійна в Україні