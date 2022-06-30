РФ по-прежнему намерена захватить не только Донбасс, - ISW

Российские войска продолжают наступательные операции в попытке восстановить контроль над населенными пунктами к северу от Харькова, что свидетельствует, что Москва все еще имеет серьезные территориальные амбиции за пределами Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.
Аналитики подчеркивают, что перенаправление российских подразделений на второстепенные театры боевых действий может ускорить завершение российского наступления на Донбассе.
В ISW также отмечают, что войска РФ 29 июня провели штурм Дементиевки, примерно в 15 км севернее Харькова. Оккупанты заявили, что наступление было успешным, но глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские войска отразили нападение. По мнению аналитиков, контроль над отдельными населенными пунктами к северу от Харькова вдоль линии фронта, вероятно, очень спорный.
Кроме того, российские войска вели бои за контроль над Большими Проходами, Цуповкой, Питомником и Русской Лозовой, а также обстреливали Харьков и близлежащие населенные пункты.
"Постоянные бои за контроль над такими населенными пунктами к северу от Харькова наводят на мысль, что, хотя кремль утверждает, что отдает приоритет захвату Донбасса, он также стремится установить контроль над украинской территорией за пределами Донецкой и Луганской областей", – отмечают эксперты ISW.
Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что по состоянию на вторник, 28 июня, угрозы штурма Харькова россиянами нет.
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