РФ платить українцям за дані про залізницю: "Укрзалізниця" розкрила нову схему

Росія намагається отримати через українців інформацію про залізницю. Також ворога цікавлять дані про переміщення військових вантажів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Ворог намагається отримати інформацію про об’єкти Укрзалізниці, їхнє розташування та стан, а також про переміщення військових вантажів. Ця інформація може бути використана для подальших ударів по залізниці", - йдеться у повідомленні.
У компанії закликають не погоджуватися на подібні пропозиції, навіть якщо за них обіцяють гроші або називають їх "анонімним завданням".
Зокрема, можуть просити:
сфотографувати об'єкт "Укрзалізниці" або повідомити його геолокацію;
передати інформацію про об'єкт після обстрілу;
розповісти про рух військових вантажів;
пошкодити майно залізниці або виконати інше завдання проти "Укрзалізниці".
"Не погоджуйтеся і не передавайте таку інформацію. Не допомагайте ворогу", - наголосили у компанії.
Про підозрілі повідомлення можна повідомити через анонімний Telegram-бот "СБУ / Гаряча лінія: Залізниця". Також звернутися можна за номером +38 (099) 803 50 81 у WhatsApp, Telegram або Viber.
Нагадуємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна посилить захист залізниці, автозаправних станцій та інших критичних підприємств від російських атак.
Тим часом російські війська продовжують атакувати українські потяги. 16 вересня дрон вдарив по поїзду №122 "Київ-Миколаїв". 168 пасажирів встигли евакуювати, тому ніхто не постраждав.