РФ планує змусити фермерів в окупації віддавати зібрані овочі, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, росіяни створюють ще один "державний закупівельний оператор", який призначений для відбирання у фермерів овочів. Тобто, як і у ситуації з зерном, з наступного року фермери мають здавати державі весь зібраний врожай за фіксованою ціною, яка є нижче ринкової.

Вже після цього через дотичні до гауляйтерів структури овочі будуть реалізовуватимь за ринковою ціною. Однак вся різниця буде осідати в кишенях колаборантів.

"Водночас фермери будуть отримувати дотації, які є методом контролю держави, адже фактично росіяни позбавляють аграріїв прибутку й натомість роблять залежними від компенсацій", - резюмували у ЦНС.