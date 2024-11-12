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РФ планирует заставить фермеров в оккупации отдавать собранные овощи, - ЦНС

Фото: враг создает механизм, чтобы изымать овощи фермеров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты начнут отбирать не только зерно, но и собранные овощи у фермеров в оккупации. В частности, речь идет о захваченной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, россияне создают еще один "государственный закупочный оператор", который предназначен для того, чтобы отбирать овощи у фермеров. То есть, как и в ситуации с зерном, со следующего года фермеры должны будут сдавать государству весь собранный урожай по фиксированной цене ниже рыночной.

Уже после этого через причастные к гауляйтерам структуры овощи будут реализовываться по рыночной цене. Однако вся разница будет оседать в карманах коллаборантов.

"В то же время фермеры будут получать дотации, которые являются методом контроля государства, ведь фактически россияне лишают аграриев прибыли и делают зависимыми от компенсаций", - резюмировали в ЦНС.

Напомним, в конце октября в Центре национального сопротивления сообщили, что враг планирует вывезти боле 300 тонн подсолнечника из временно оккупированной Луганской области.

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