РФ планує вивезти понад 300 тонн соняшника з окупованої Луганської області, - ЦНС
Росіяни продовжують викрадати український врожай. На цей раз ворог планує вивезти понад 300 тонн соняшника з тимчасово окупованої Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, цей врожай окупанти "скупили" у місцевих аграріїв за копійки, щоб вивезти соняшник в Росію, а далі у країни Африки.
"Саме на співпрацю із африканськими країнами розраховує фейкове Мінгосподарство такої ж фейкової ЛНР", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначили, що така схема на окупованих територіях України активно "працює" ще від початку окупації. Російські окупаційні адміністрації ставлять фермерів у жорсткі рамки, коли збути свій врожай вони зобов'язані визначеній "компанії" за фіксованою ціною.
Крім того, Центр національного спротиву звертає увагу на те, що вивезення врожаю окупантами є не лише економічним злочином проти України, але й частиною ширшої стратегії, спрямованої на підрив економічної стабільності регіону та використання українських ресурсів для зміцнення своїх позицій на міжнародній арені.
"Ці дії повинні бути засуджені, а винні у таких злочинах мають відповідати перед законом", - резюмував ресурс.
Нагадаємо, що російські загарбники продовжують красти і вивозити з України зерно. Зокрема, на початку жовтня з окупованого Маріуполя було вивезено чергову партію обсягом 8 тисяч тонн.
"Загальний обсяг вкраденого та перевезеного українського зерна через Маріупольський порт цього року вже перевищив 180 тисяч тонн", - повідомляли в ЦНС.
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