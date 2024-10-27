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РФ планує вивезти понад 300 тонн соняшника з окупованої Луганської області, - ЦНС

Неділя 27 жовтня 2024 15:33
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РФ планує вивезти понад 300 тонн соняшника з окупованої Луганської області, - ЦНС Фото: ворог скупив зерно соняшника у фермерів за копійки (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни продовжують викрадати український врожай. На цей раз ворог планує вивезти понад 300 тонн соняшника з тимчасово окупованої Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, цей врожай окупанти "скупили" у місцевих аграріїв за копійки, щоб вивезти соняшник в Росію, а далі у країни Африки.

"Саме на співпрацю із африканськими країнами розраховує фейкове Мінгосподарство такої ж фейкової ЛНР", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що така схема на окупованих територіях України активно "працює" ще від початку окупації. Російські окупаційні адміністрації ставлять фермерів у жорсткі рамки, коли збути свій врожай вони зобов'язані визначеній "компанії" за фіксованою ціною.

Крім того, Центр національного спротиву звертає увагу на те, що вивезення врожаю окупантами є не лише економічним злочином проти України, але й частиною ширшої стратегії, спрямованої на підрив економічної стабільності регіону та використання українських ресурсів для зміцнення своїх позицій на міжнародній арені.

"Ці дії повинні бути засуджені, а винні у таких злочинах мають відповідати перед законом", - резюмував ресурс.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують красти і вивозити з України зерно. Зокрема, на початку жовтня з окупованого Маріуполя було вивезено чергову партію обсягом 8 тисяч тонн.

"Загальний обсяг вкраденого та перевезеного українського зерна через Маріупольський порт цього року вже перевищив 180 тисяч тонн", - повідомляли в ЦНС.

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