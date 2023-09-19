РФ планує війну в довгу. В США закликали G7 посилити допомогу Україні

Країни G7 визнають, що Росія вирішила воювати проти України в довгу, це вимагає постійної військової та економічної підтримки Києва.
Про це заявив високопоставлений представник Держдепартаменту США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністри закордонних країн "Великої сімки", включно з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, зустрілися за вечерею в понеділок увечері на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.
"Було визнано, що ми бачимо, як Росія переходить у цій війні в середньострокову і довгострокову перспективу", - сказав високопоставлений представник Держдепартаменту США.
Це означає продовження західної підтримки України, а також забезпечення безпеки та економічної підтримки в середньостроковій перспективі.
"Йдеться, звичайно, про те, щоб імперський проєкт Путіна продовжував зазнавати невдачі", - додав чиновник.
За його словами, йдеться також про спільну роботу, щоб забезпечити достатній розподіл обов'язків, а також розпланувати довгострокову підтримку України.
Представник Держдепартаменту додав, що посилення протиповітряної оборони України має ключове значення не тільки для поля бою, а й для захисту її критично важливої інфраструктури з настанням зими.
Сьогодні стало відомо, що Велика Британія надасть Україні десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року.
Також Німеччина в рамках нового пакета військової допомоги передасть Україні дві сотні броньованих машин MRAP, а також боєприпаси для мінометів і артилерії.
Естонія, Люксембург та Україна на засіданні 19 вересня започаткували ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ у кіберсфері.
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