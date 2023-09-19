РФ планує війну в довгу. В США закликали G7 посилити допомогу Україні

Міністри закордонних країн "Великої сімки", включно з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, зустрілися за вечерею в понеділок увечері на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

"Було визнано, що ми бачимо, як Росія переходить у цій війні в середньострокову і довгострокову перспективу", - сказав високопоставлений представник Держдепартаменту США.

Україні потрібно більше допомоги

Це означає продовження західної підтримки України, а також забезпечення безпеки та економічної підтримки в середньостроковій перспективі.

"Йдеться, звичайно, про те, щоб імперський проєкт Путіна продовжував зазнавати невдачі", - додав чиновник.

За його словами, йдеться також про спільну роботу, щоб забезпечити достатній розподіл обов'язків, а також розпланувати довгострокову підтримку України.

Представник Держдепартаменту додав, що посилення протиповітряної оборони України має ключове значення не тільки для поля бою, а й для захисту її критично важливої інфраструктури з настанням зими.

Підтримка України країнами Заходу

Сьогодні стало відомо, що Велика Британія надасть Україні десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року.

Також Німеччина в рамках нового пакета військової допомоги передасть Україні дві сотні броньованих машин MRAP, а також боєприпаси для мінометів і артилерії.

Естонія, Люксембург та Україна на засіданні 19 вересня започаткували ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ у кіберсфері.