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РФ планує війну в довгу. В США закликали G7 посилити допомогу Україні

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Країни G7 визнають, що Росія вирішила воювати проти України в довгу, це вимагає постійної військової та економічної підтримки Києва.

Про це заявив високопоставлений представник Держдепартаменту США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністри закордонних країн "Великої сімки", включно з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, зустрілися за вечерею в понеділок увечері на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку.

"Було визнано, що ми бачимо, як Росія переходить у цій війні в середньострокову і довгострокову перспективу", - сказав високопоставлений представник Держдепартаменту США.

Україні потрібно більше допомоги

Це означає продовження західної підтримки України, а також забезпечення безпеки та економічної підтримки в середньостроковій перспективі.

"Йдеться, звичайно, про те, щоб імперський проєкт Путіна продовжував зазнавати невдачі", - додав чиновник.

За його словами, йдеться також про спільну роботу, щоб забезпечити достатній розподіл обов'язків, а також розпланувати довгострокову підтримку України. 

Представник Держдепартаменту додав, що посилення протиповітряної оборони України має ключове значення не тільки для поля бою, а й для захисту її критично важливої інфраструктури з настанням зими.

Підтримка України країнами Заходу

Сьогодні стало відомо, що Велика Британія надасть Україні десятки тисяч артилерійських снарядів до кінця 2024 року.

Також Німеччина в рамках нового пакета військової допомоги передасть Україні дві сотні броньованих машин MRAP, а також боєприпаси для мінометів і артилерії.

Естонія, Люксембург та Україна на засіданні 19 вересня започаткували ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ у кіберсфері.

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