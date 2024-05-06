РФ планує використати Євробачення та Олімпійські ігри для поширення пропаганди, - Yle

Як зазначають джерела видання, у травні Росія прагне використати як майданчик для пропаганди Євробачення та Чемпіонат світу з хокею.

Далі схожі наративи росіяни будуть використовувати на Чемпіонаті Європи з футболу у Німеччині та Олімпійських іграх у Франції.

Аналітики стверджують, що подібну кампанію раніше зафіксували у латвійському сегменті соцмереж - коли група хокеїстів із Латвії взяла участь у турнірі, який організував російський диктатор Володимир Путін у Казані. Після цього національна федерація хокею запровадила низку заборон, а в X (Twitter) раптово з'явилися тисячі ботів, які виступали на захист хокеїстів та вимагали "відокремити спорт від політики".