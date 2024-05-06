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РФ планирует использовать Евровидение и Олимпийские игры для распространения пропаганды, - Yle

Фото: РФ планирует использовать Евровидение и Олимпийские игры для распространения пропаганды (olympics.com)
Автор: Татьяна Степанова

Россия намерена воспользоваться масштабными мерами в странах ЕС, такими как Евровидение и Олимпийские игры, чтобы ослабить Европу, посеять недоверие и затормозить поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как отмечают источники издания, в мае Россия стремится использовать в качестве площадки для пропаганды Евровидение и Чемпионат мира по хоккею.

Далее подобные нарративы россияне будут использовать на Чемпионате Европы по футболу в Германии и Олимпийских играх во Франции.

Аналитики утверждают, что подобную кампанию ранее зафиксировали в латвийском сегменте соцсетей - когда группа хоккеистов из Латвии приняла участие в турнире, организованном российским диктатором Владимиром Путиным в Казани. После этого национальная федерация хоккея ввела ряд запретов, а в X (Twitter) внезапно появились тысячи ботов, выступавших в защиту хоккеистов и требовавших "отделить спорт от политики".

Пропаганда России

Как недавно сообщили в ГУР, Россия за 2023 год потратила 500 миллионов долларов на создание пропаганды.

По данным ГУР, речь о формально не связанных с государством-агрессором структурах, которые позиционируют себя как "автономные". Однако по заказу Кремля они производят так называемый "патриотический контент" для распространения в интернете: блоги, новости, фильмы, сериалы, видеоигры.

Выделенные Россией средства указанные организации обязывались потратить на внутреннюю пропаганду с целью формирования лояльного к режиму Путина общественного мнения, оправдания агрессии РФ против Украины и влияния на сознание военнослужащих РФ путем глорифификации их участия в войне.

В ГУР считают, что увеличение расходов на скрытую пропаганду может свидетельствовать как о снижении уровня доверия к официальным традиционным медиа государства-агрессора, так и о попытке путинской диктатуры взять под контроль интернет-среду в России.

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