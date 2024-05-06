РФ планирует использовать Евровидение и Олимпийские игры для распространения пропаганды, - Yle

Россия намерена воспользоваться масштабными мерами в странах ЕС, такими как Евровидение и Олимпийские игры, чтобы ослабить Европу, посеять недоверие и затормозить поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как отмечают источники издания, в мае Россия стремится использовать в качестве площадки для пропаганды Евровидение и Чемпионат мира по хоккею. Далее подобные нарративы россияне будут использовать на Чемпионате Европы по футболу в Германии и Олимпийских играх во Франции. Аналитики утверждают, что подобную кампанию ранее зафиксировали в латвийском сегменте соцсетей - когда группа хоккеистов из Латвии приняла участие в турнире, организованном российским диктатором Владимиром Путиным в Казани. После этого национальная федерация хоккея ввела ряд запретов, а в X (Twitter) внезапно появились тысячи ботов, выступавших в защиту хоккеистов и требовавших "отделить спорт от политики".