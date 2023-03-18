РФ хочет отправить еще 250 медиков и педагогов на оккупированные территории Украины, - ЦНС
Россияне на оккупированных территориях Украины испытывают дефицит среди работников сферы здравоохранения и образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Оккупанты планируют завезти новую партию врачей в захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о 250 "гастролерах", из которых 125 врачей и 125 медсестер", - говорится в сообщении.
Также враг планирует ввезти новую партию педагогов в Херсонскую область, где местные гауляйтеры пожаловались на дефицит кадров.
"Это хорошо иллюстрирует уровень поддержки оккупантов со стороны местного населения, ведь в регионе стало меньше больниц и школ после выезда большинства населения, и все равно персонала, согласившегося на сотрудничество с врагом, не хватает", - отметили в ЦНС.
Напомним, что в феврале россияне отвезли очередную партию медиков на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.
К северу временно оккупированного Крыма российские захватчики опрокидывают своих военных грузовиками. Они увозят их через Симферополь.
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