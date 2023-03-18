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РФ хочет отправить еще 250 медиков и педагогов на оккупированные территории Украины, - ЦНС

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Украина, Суббота 18 марта 2023 15:16
РФ хочет отправить еще 250 медиков и педагогов на оккупированные территории Украины, - ЦНС Фото: РФ планирует отправить еще 250 медиков и педагогов в Украину (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне на оккупированных территориях Украины испытывают дефицит среди работников сферы здравоохранения и образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты планируют завезти новую партию врачей в захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о 250 "гастролерах", из которых 125 врачей и 125 медсестер", - говорится в сообщении.

Также враг планирует ввезти новую партию педагогов в Херсонскую область, где местные гауляйтеры пожаловались на дефицит кадров.

"Это хорошо иллюстрирует уровень поддержки оккупантов со стороны местного населения, ведь в регионе стало меньше больниц и школ после выезда большинства населения, и все равно персонала, согласившегося на сотрудничество с врагом, не хватает", - отметили в ЦНС.

Напомним, что в феврале россияне отвезли очередную партию медиков на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.

К северу временно оккупированного Крыма российские захватчики опрокидывают своих военных грузовиками. Они увозят их через Симферополь.

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