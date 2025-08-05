РФ планує до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено, - Сирський

Як розповів Сирський, сьогодні він провів нараду за підсумками діяльності ЗСУ в липні.

За його словами, це був дуже напружений місяць. На сході російський агресор намагався наступати практично по всій лінії бойового зіткнення.

"Наші війська мужньо відбивали атаки ворога, який використовує тактику "тисячі порізів", застосовуючи для наступальних дій невеликі штурмові групи", - зазначив головнокомандувач.

Він розповів, що найскладніша ситуація - на Покровському, Добропільському, Новопавлівському напрямках. Водночас на Північнослобожанському напрямку є успіхи у звільненні території Сумській області. Також продовжуються бойові дії у Курській області.

Сирський також зазначив, що загальні втрати росіян у липні склали понад 33,2 тисячі осіб, що на 800 осіб більше, ніж попереднього місяця.

"Незважаючи на це, противник збільшує своє угруповання на 9 тисяч осіб щомісяця. Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Тому, за його словами, "не маємо іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку, посилювати безпілотну компоненту наших військ".

Зазначимо, дивізія - це основне тактичне з'єднання в різних видах збройних сил, яке налічує від 6000 до 25000 солдатів. Точна кількість залежить від роду військ та конкретного призначення дивізії.

Дивізія може складатися з декількох бригад або полків, і існує багато різних типів дивізій, таких як піхотні, механізовані, бронетанкові, повітряно-десантні та інші.