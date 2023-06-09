РФ після підриву Каховської ГЕС свідомо намагається ще погіршити ситуацію, - Зеленський

Як зазначив президент війська РФ, продовжують обстрілювати Херсон і громади області, затоплені самими окупантами.

"Вони обстрілюють навіть точки евакуації, що є вже таким проявом зла, на яке, мабуть, жодні терористи у світі, крім російських, не йшли. Окупанти повністю кинули напризволяще людей на лівобережній частині Херсонської області. Там вже другу добу тільки розширюється катастрофа - і це також абсолютно усвідомлений вибір російського керівництва", - наголошує Зеленський.

Також глава держави заявив, що зараз уже немає у світі тих, хто "не побачив би, що Росією керують нелюди".

"Нелюди, які особисто і є найбільшою катастрофою на планеті сьогодні. Маємо зробити разом із партнерами все, щоб світ довів, що вміє справлятися з такими катастрофами - з такими терористами", - йдеться у нічному зверненні Зеленського.

Відео: Володимир Зеленський звернувся до українців у зверненні вночі 9 червня

Підрив Каховської ГЕС

Війська РФ підірвали Каховську гідроелектростанцію в ніч проти 6 червня. Через підрив ГЕС під воду пішла низка населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Найгірша ситуація спостерігається на лівому березі Дніпра, який поки що перебуває під ворожою окупацією. При цьому росіяни не допомагають мешканцям у затоплених районах та не дозволяють евакуюватися.

Також уже відомо, що в окупованих Олешках через затоплення загинуло три людини, а у Василівці Миколаївської області відомо про одну жертву.

Зазначимо також, що російські війська продовжують вести обстріл по населених пунктах на правій стороні Херсонщини, де проводяться заходи щодо евакуації мешканців затоплених місць.

8 червня президент Володимир Зеленський відвідав Херсон, а також підтоплені райони Миколаївщини.

Навіщо Росія підірвала Каховську ГЕС, та "змила" свою оборону, - читайте у матеріалі РБК-Україна.