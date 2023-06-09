РФ после подрыва Каховской ГЭС сознательно пытается еще усугубить ситуацию, - Зеленский

Как отметил президент войска РФ продолжают обстреливать Херсон и общины области, затопленные самими оккупантами.

"Они обстреливают даже точки эвакуации, являющиеся уже таким проявлением зла, на которое, пожалуй, никакие террористы в мире, кроме российских, не шли. Оккупанты полностью бросили на произвол судьбы людей на левобережной части Херсонской области. Там уже вторые сутки только расширяется катастрофа - и это тоже абсолютно осознанный выбор российского руководства", - подчеркивает Зеленский.

Также глава государства заявил, что сейчас уже нет в мире тех, кто "не увидел бы, что Россией руководят изверги".

"Нелюди, которые лично и являются величайшей катастрофой на планете сегодня. Должны сделать вместе с партнерами все, чтобы мир доказал, что умеет справляться с такими катастрофами - с такими террористами", - говорится в ночном обращении Зеленского.

Видео: Владимир Зеленский обратился к украинцам в обращении ночью 9 июня

Подрыв Каховской ГЭС

Войска РФ взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в ночь на 6 июня. Из-за подрыва ГЭС под воду пошел ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Худшая ситуация наблюдается на левом берегу Днепра, который пока находится под вражеской оккупацией. При этом россияне не помогают жителям в затопленных районах и не разрешают эвакуироваться.

Также уже известно, что в оккупированных Олешках из-за затопления погибли три человека, а в Васильевке Николаевской области известно об одной жертве.

Отметим также, что российские войска продолжают вести обстрелы по населенным пунктам на правой стороне Херсонщины, где проводятся мероприятия по эвакуации жителей затопленных мест.

8 июня президент Владимир Зеленский посетил Херсон, а также подтопленные районы Николаевской области.

Зачем Россия подорвала Каховскую ГЭС, и "смыла" свою оборону, - читайте в материале РБК-Украина.