РФ після невдачі у 2022 році посилила тиск на Велику Новосілку, - британська розвідка

"У центрі Донецької області російські війська посилили тиск на місто Велика Новосілка", - йдеться у зведенні.

Окупаційні війська РФ просунулися на північ, щоб захопити села Нескучне та Времівка, останнє розташоване на захід від міста Велика Новосілка.

У розвідці Британії нагадують, що спроба Росії захопити місто влітку 2022 року зазнала невдачі, а 2023 року Україна відтіснила російські сили на південь.

"Просування Росії на цій осі відбулося після того, як вона захопила інші міста на сході - зокрема, Вугледар у жовтні 2024 року та Курахове у січні 2025 року", - додали у розвідці.

скриншот deepstatemap.live