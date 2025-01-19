РФ після невдачі у 2022 році посилила тиск на Велику Новосілку, - британська розвідка

Російські війська знову посилили тиск на Велику Новосілку у Донецькій області. Це не перша спроба противника захопити населений пункт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).
"У центрі Донецької області російські війська посилили тиск на місто Велика Новосілка", - йдеться у зведенні.
Окупаційні війська РФ просунулися на північ, щоб захопити села Нескучне та Времівка, останнє розташоване на захід від міста Велика Новосілка.
У розвідці Британії нагадують, що спроба Росії захопити місто влітку 2022 року зазнала невдачі, а 2023 року Україна відтіснила російські сили на південь.
"Просування Росії на цій осі відбулося після того, як вона захопила інші міста на сході - зокрема, Вугледар у жовтні 2024 року та Курахове у січні 2025 року", - додали у розвідці.
скриншот deepstatemap.live
Варто зазначити, що за минулу добу Сили оборони відбили 19 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Великої Новосілки.
В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що росіяни активізувалися біля Великої Новосілки. Противник, користуючись складними погодними умовами, проводив наступальні дії з метою блокування Великої Новосілки, застосовував бронетехніку.
За даними сервісу Deep State, ворог штурмує район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому.
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