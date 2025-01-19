РФ после неудачи в 2022 году усилила давление на Великую Новоселку, - британская разведка

"В центре Донецкой области российские войска усилили давление на город Великая Новоселка", - говорится в сводке.

Оккупационные войска РФ продвинулись на север, чтобы захватить села Нескучное и Времовка, последнее расположено к западу от города Великая Новоселка.

В разведке Британии напоминают, что попытка России захватить город летом 2022 года потерпела неудачу, а в 2023 году Украина оттеснила российские силы на юг.

"Продвижение России на этой оси произошло после того, как она захватила другие города на востоке - в частности, Угледар в октябре 2024 года и Курахово в январе 2025 года", - добавили в разведке.

скриншот deepstatemap.live