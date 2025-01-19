RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

РФ после неудачи в 2022 году усилила давление на Великую Новоселку, - британская разведка

Фото: РФ усилила давление на Великую Новоселку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска снова усилили давление на Великую Новоселку в Донецкой области. Это не первая попытка противника захватить населенный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

"В центре Донецкой области российские войска усилили давление на город Великая Новоселка", - говорится в сводке.

Оккупационные войска РФ продвинулись на север, чтобы захватить села Нескучное и Времовка, последнее расположено к западу от города Великая Новоселка.

В разведке Британии напоминают, что попытка России захватить город летом 2022 года потерпела неудачу, а в 2023 году Украина оттеснила российские силы на юг.

"Продвижение России на этой оси произошло после того, как она захватила другие города на востоке - в частности, Угледар в октябре 2024 года и Курахово в январе 2025 года", - добавили в разведке.

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что за минувшие сутки Силы обороны отбили 19 вражеских атак на Новопавловском направлении. Как сообщили в Генштабе ВСУ, активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Великой Новоселки.

В ОСГВ "Хортица" отметили, что россияне активизировались возле Великой Новоселки. Противник, пользуясь сложными погодными условиями, проводил наступательные действия с целью блокирования Великой Новоселки, применял бронетехнику.

По данным сервиса Deep State, враг штурмует район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияВойна в УкраинеВойна России против УкраиныОккупанты