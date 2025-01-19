Росіяни, застосовуючи бронетехніку, намагаються блокувати Велику Новосілку

Поо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця", Deep State.

"На Новопавлівському напрямку противник, користуючись складними погодними умовами, проводив наступальні дії з метою блокування населеного пункту Велика Новосілка. Для підтримки наступальних дій ворог активно застосовував бронетехніку", - йдеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця".

В результаті вогневого впливу, українські військові знищили два танки та п’ять бронемашин загарбників.

"Незважаючи на численні втрати в особовому складі, ворог продовжує штурмові дії на околицях Великої Новосілки. Воїни Сил оборони ведуть виснажливі оборонні бої", - зазначили в ЗСУ.

Росіяни активізувались в районі Великої Новосілки (deepstatemap.live)

Що відбувається в районі Великої Новосілки

Про активізацію росіян на сході та півночі Великої Новосілки стало відомо ще 18 січня.

"Противник штурмує район молокозаводу, АЗС, гуртожитку та аеродрому. Зранку 18 січня окупанти розпочали активні дії - з ферми дві БМП проводили, судячи з усього, відволікаючий удар", - розповідали аналітики Deep State днем раніше.

Крім того, за їх даними, по трасі з Шахтарського через лісосмуги зайшла колона з 13 одиниць техніки, з яких шість доїхали до місця призначення, частину техніки було знищено.

"Але десанту вдалося розосередитися по будівлях. Також з Нового Комара групи окупантів по 2-4 військових заходили в район гуртожитку ПТУ", - додали аналітики.