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В РФ після атаки палає завод одного з найбільших виробників вибухівки (фото)

08:04 19.08.2026 Ср
2 хв
Підприємство має понад столітню історію та перебуває під санкціями кількох країн
aimg Катерина Коваль
В РФ після атаки палає завод одного з найбільших виробників вибухівки (фото) Фото: густий дим над заводом видно з іншого кінця міста (Getty Images)
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У ніч на 19 серпня безпілотники масовано атакували Дзержинськ у Нижньогородській області. За попередніми даними OSINT-аналізу, джерело масштабного задимлення над містом - територія оборонно-хімічного заводу імені Свердлова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Очевидці в Дзержинську вночі публікували кадри масованої атаки дронів та густого диму над містом.

За аналізом фотографій, який провели в ASTRA, джерело задимлення з високою ймовірністю розташоване саме на території заводу вибухових речовин імені Свердлова - це приблизно за п'ять кілометрів від багатоквартирного будинку, який раніше пошкодив безпілотник.

Завод імені Свердлова - містоутворююче підприємство Дзержинська та частина військово-промислового комплексу Росії. Це один із найбільших виробників вибухових речовин у країні з понад столітньою історією.

В РФ після атаки палає завод одного з найбільших виробників вибухівки (фото)Фото: дим на заводом, зафіксований 19 серпня (t.me/astrapress)

В РФ після атаки палає завод одного з найбільших виробників вибухівки (фото)Фото: OSINT-аналіз, що вказує на атаку на завод (t.me/astrapress)

Підприємство перебуває під санкціями України, Євросоюзу, США, Британії, Японії та Швейцарії - зокрема через підтримку дій, що загрожують територіальній цілісності та суверенітету України.

Це не перший випадок, коли завод потрапляє під удар українських дронів - зокрема, подібна атака вже відбувалася 30 квітня.

15 серпня ЗСУ уразили одне з ключових підприємств "Роскосмосу" - ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі, а також аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області, до якого ракети летіли близько 900 кілометрів. Того ж дня в регіоні лунали потужні вибухи, і саме "Саваслейка" стала однією з цілей.

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