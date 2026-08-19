В РФ після атаки палає завод одного з найбільших виробників вибухівки (фото)
У ніч на 19 серпня безпілотники масовано атакували Дзержинськ у Нижньогородській області. За попередніми даними OSINT-аналізу, джерело масштабного задимлення над містом - територія оборонно-хімічного заводу імені Свердлова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
Очевидці в Дзержинську вночі публікували кадри масованої атаки дронів та густого диму над містом.
За аналізом фотографій, який провели в ASTRA, джерело задимлення з високою ймовірністю розташоване саме на території заводу вибухових речовин імені Свердлова - це приблизно за п'ять кілометрів від багатоквартирного будинку, який раніше пошкодив безпілотник.
Завод імені Свердлова - містоутворююче підприємство Дзержинська та частина військово-промислового комплексу Росії. Це один із найбільших виробників вибухових речовин у країні з понад столітньою історією.
Фото: дим на заводом, зафіксований 19 серпня (t.me/astrapress)
Фото: OSINT-аналіз, що вказує на атаку на завод (t.me/astrapress)
Підприємство перебуває під санкціями України, Євросоюзу, США, Британії, Японії та Швейцарії - зокрема через підтримку дій, що загрожують територіальній цілісності та суверенітету України.
Це не перший випадок, коли завод потрапляє під удар українських дронів - зокрема, подібна атака вже відбувалася 30 квітня.
15 серпня ЗСУ уразили одне з ключових підприємств "Роскосмосу" - ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі, а також аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області, до якого ракети летіли близько 900 кілометрів. Того ж дня в регіоні лунали потужні вибухи, і саме "Саваслейка" стала однією з цілей.