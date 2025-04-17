РФ пішла в атаку на півдні: Сили оборони тримали бій понад 2,5 години

"16 квітня близько 18:00 на півдні України противник змінив тактику і розпочав штурмові дії у складі підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Як наголосили Сили оборони півдня, склад штурмової групи противника - не менше 320 військових, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багі. Були залучені штурмові групи від кількох полків 58 загальновійськової армії південного військового округу.

Штурмові дії тривали на лінії біля населених пунктів П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки Запорізької області.



скриншот deepstatemap.live

Втрати Росії

Зазначається, що повітряна розвідка українських воїнів завчасно виявила висування противника. Було завдано ударів безпілотниками та артилерією.

Перше ураження російської бойової техніки (знищено три БМП) відбулося ще за вісім кілометрів до лінії бойового зіткнення. Бій тривав понад дві з половиною години, українські сили завдавали вогневого ураження по штурмовиках.



Сили оборони півдня України повідомили, що було знищено 29 одиниць бойової техніки, 140 окупантів, а також пошкоджено три танки.

Захисники наголосили, що ворог успіху не мав, а Сили оборони України не втратили жодної позиції.