РФ пошла в атаку на юге: Силы обороны держали бой более 2,5 часов

Силы обороны отбили масштабный штурм россиян в Запорожской области 16 апреля. Россия бросила в бой не менее 320 штурмовиков и десятки единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.
"16 апреля около 18:00 на юге Украины противник изменил тактику и начал штурмовые действия в составе подразделений", - говорится в сообщении.
Как отметили Силы обороны юга, состав штурмовой группы противника - не менее 320 военных, 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и около десятка багги. Были привлечены штурмовые группы от нескольких полков 58 общевойсковой армии южного военного округа.
Штурмовые действия продолжались на линии возле населенных пунктов Пятихатки, Степное, Лобково, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области.
скриншот deepstatemap.live
Отмечается, что воздушная разведка украинских воинов заранее обнаружила выдвижение противника. Были нанесены удары беспилотниками и артиллерией.
Первое поражение российской боевой техники (уничтожено три БМП) произошло еще за восемь километров до линии боевого соприкосновения. Бой длился более двух с половиной часов, украинские силы наносили огневое поражение по штурмовикам.
Силы обороны юга Украины сообщили, что было уничтожено 29 единиц боевой техники, 140 оккупантов, а также повреждены три танка.
Защитники отметили, что враг успеха не имел, а Силы обороны Украины не потеряли ни одной позиции.
Как сообщал Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки на линии фронта зафиксировали 111 боевых столкновений. Самыми активными направлениями остаются Покровское, Торецкое, Лиманское и Новопавловское.
Также продолжаются активные боевые действия в Курской области. Там за сутки украинские силы отбили 17 атак россиян. Однако Генштаб не фиксирует активного продвижения врага, как несколькими неделями ранее.
Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне фактически начали новое наступление на Харьковскую и Сумскую области. В ГУР не исключают, что к боям РФ может привлечь северокорейские войска.
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