У РФ підтвердили ліквідацію понад 80 тисяч окупантів в Україні: що відомо

Так, більше половини загиблих (52% від загальної кількості втрат) не були пов'язані з армією РФ на момент повномасштабного російського вторгнення в Україну. Як уточнюється, до цієї категорії журналісти і волонтери в Росії віднесли тих, хто підписав контракт із Міноборони РФ після початку війни.

Стрімке зростання втрат серед окупантів-добровольців

Укладачі списків зафіксували, що "стрімке зростання втрат" серед окупантів-добровольців триває.

"Їхня частка в загальному масиві продовжує зростати і зараз становить 22% від загальної кількості підтверджених втрат російської сторони", - уточнюють автори, додаючи, що чимало добровольців гинуть протягом двох-чотирьох тижнів після відправки на фронт.

Для порівняння видання наводить дані щодо підтверджених втрат серед цієї категорії російських загарбників на листопад 2023 року - тоді добровольці становили лише 14% від загального числа втрат.

"Реальна кількість людей, які прийшли в армію з "громадянки" вже після початку вторгнення і загиблих на фронті, набагато вища, оскільки ми не змогли точно визначити, як саме потрапили на фронт 28% встановлених нами загиблих", - кажуть журналісти.

Частка засуджених, завербованих у колоніях, серед втрат знижується

Своєю чергою частка засуджених, яких завербували на війну в колоніях, знижується.

Так, у листопаді 2023 року вони становили 26% усіх втрат, а зараз - 18%. При цьому підрозділи, складені з ув'язнених, як і раніше, перебувають на передовій і "забирають на себе частину бойового навантаження".