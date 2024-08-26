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РФ підняла у повітря понад десять бортів Ту-95МС, - Повітряні сили ЗСУ

РФ підняла у повітря літаки Ту-95МС: летять у бік пускових рубежів
Автор: Володимир Костирін

Зафіксований зліт у Росії понад десяти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які є носіями ракет. В Україні припускають вірогідність атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! В повітряному просторі РФ зафіксовано активність 11 бортів Ту-95МС!" - йдеться в повідомленні військових.

У Повітряних силах зазначили, що інформація щодо можливої ракетної загрози та пусків крилатих ракет буде оприлюднена пізніше додатково.

Разом з тим у Повітряних силах закликали громадян України уважно ставитися до оголошень щодо повітряної тривоги через можливу ракетну атаку.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться в заяві військових.

Зазначимо, що у моніторингових групах пишуть про зліт у РФ 6 бортів ТУ-95МС з аеродрому "Оленья", 4 таких літаків - з "Енгельса", та 1 борту - з "Дягілєво".

Також Telegram-канал "Николаевский Ванек" озвучує припущення, що у разі пусків ракети можуть з'явитись у повітряному просторі Україні приблизно на світанку.

Нічна повітряна атака

Нагадаємо, у ніч проти 26 серпня у Повітряних силах зафіксували запуск військами РФ кількох груп дронів-камікадзе типу "Шахед" у бік України з північного напрямку. Так, в низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Крім того, у Київській області тривала робота ППО через ворожі ударні безпілотники, що були зафіксовані у регіоні. Сигнал щодо тривоги оголошувався й у столиці, але не на довго.

Нагадаємо, що про особливості літаків Ту-95МС та їх застосування російськими окупантами РБК-Україна писало в окремому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Ту-95Ракетна атака