RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ подняла в воздух более десяти бортов Ту-95МС, - Воздушные силы ВСУ

РФ подняла в атмосферу самолеты Ту-95МС: летят в сторону пусковых рубежей
Автор: Владимир Костырин

Зафиксирован взлет в России более десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые являются носителями ракет. В Украине допускают вероятность атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! В воздушном пространстве РФ зафиксирована активность 11 бортов Ту-95МС!" - говорится в сообщении военных.

В Воздушных силах отметили, что информация о возможной ракетной угрозе и пусках крылатых ракет будет обнародована позже дополнительно.

Вместе с тем в Воздушных силах призвали граждан Украины внимательно относиться к объявлению о воздушной тревоге из-за возможной ракетной атаки.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" - говорится в заявлении военных.

Отметим, что в мониторинговых группах пишут о взлете в РФ 6 бортов ТУ-95МС с аэродрома "Оленья", 4 таких самолетов - с "Энгельса", и 1 борта - с "Дягилево".

Также Telegram-канал "Николаевский Ванек" озвучивает предположение, что в случае пусков ракеты могут появиться в воздушном пространстве Украины примерно на рассвете.

Ночная воздушная атака

Напомним, в ночь на 26 августа в Воздушных силах зафиксировали запуск войсками РФ нескольких групп дронов-камикадзе типа "Шахед" в сторону Украины с северного направления. Так, в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Кроме того, в Киевской области велась работа ПВО из-за вражеских ударных беспилотников, которые были зафиксированы в регионе. Сигнал тревоги звучали и в столице, но объявлялся не на долго.

Напомним, что об особенностях самолетов Ту-95МС и их применении российскими оккупантами РБК-Украина писало в отдельном материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ту-95Ракетная атака