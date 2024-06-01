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РФ підняла у повітря літаки Ту-95МС: летять у бік пускових рубежів

Ілюстративне фото: Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські війська підняли у повітря не близько чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які, ймовірно, прямують до зони пускових рубежів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано активність 4-х бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья (Мурманська область) та 2-х бортів Ту-95МС з аеродрому Енгельс (Саратовська область), що здійснюють політ у напрямку пускових рубежів", - повідомили Повітряні сили.

У разі зміни обстановки повідомимо додатково.

Про особливості літаків Ту-95 МС та їх застосування окупантами – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Українців закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Також варто нагадати, що в Україні строго заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Повітряна тривога в Україні

Нагадаємо, регіонами України вже ширився сигнал тривоги через запуск росіянами безпілотників по типу "Шахед". Ворожі дрони рухались з південних областей у центральні та північні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Ту-95Повітряні сили УкраїниПовітряна тривога