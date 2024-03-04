РФ подкупает пенсионеров на оккупированной территории, чтобы те голосовали на "выборах", - ЦНС

Украинским пенсионерам на оккупированных территориях захватчики обещают одноразовую выплату в размере 5 тысяч российских рублей. Средства предлагают на условиях "гуманитарной помощи", но при условии подписи избирательного бюллетеня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Отмечается, что такие действия направлены на завышение явки, которая по замыслу Кремля должна легализовать оккупацию.

"Враг осуществляет обход помещений и предлагает "гуманитарную помощь", но условием получения является заполнение избирательного бюллетеня. Средства выдают даже без наличия паспорта РФ", - информируют в ЦНС

Пенсионеры на оккупированной территории

Следует отметить, что самой уязвимой категорией, вынужденной идти на принуждения РФ являются пенсионеры. Захватчики создали сложные условия и фактическое безденежье в оккупации, предлагая выплатить за отказ от украинского гражданства и сотрудничество с оккупационными администрациями.

Кроме того, привлечь к своим мероприятиям пенсионеров решили и российские пропагандисты. По образцу действующих на территории РФ "отрядов Путина", состоящих из пенсионерок, имеющих хорошие навыки коммуникации.

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