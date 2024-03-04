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РФ подкупает пенсионеров на оккупированной территории, чтобы те голосовали на "выборах", - ЦНС

Украина, Понедельник 04 марта 2024 16:12
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РФ подкупает пенсионеров на оккупированной территории, чтобы те голосовали на "выборах", - ЦНС Фото: захватчики предлагают пенсионерам на оккупированных территориях деньги за голосование на выборах РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинским пенсионерам на оккупированных территориях захватчики обещают одноразовую выплату в размере 5 тысяч российских рублей. Средства предлагают на условиях "гуманитарной помощи", но при условии подписи избирательного бюллетеня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг осуществляет обход помещений и предлагает "гуманитарную помощь", но условием получения является заполнение избирательного бюллетеня. Средства выдают даже без наличия паспорта РФ", - информируют в ЦНС

Отмечается, что такие действия направлены на завышение явки, которая по замыслу Кремля должна легализовать оккупацию.

Пенсионеры на оккупированной территории

Следует отметить, что самой уязвимой категорией, вынужденной идти на принуждения РФ являются пенсионеры. Захватчики создали сложные условия и фактическое безденежье в оккупации, предлагая выплатить за отказ от украинского гражданства и сотрудничество с оккупационными администрациями.

Кроме того, привлечь к своим мероприятиям пенсионеров решили и российские пропагандисты. По образцу действующих на территории РФ "отрядов Путина", состоящих из пенсионерок, имеющих хорошие навыки коммуникации.

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